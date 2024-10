Palmeiras: Mayke se recupera, e Abel terá time reforçado antes de retorno

Do UOL, em São Paulo (SP)

O lateral direito Mayke estará à disposição de Abel Ferreira para o jogo entre Palmeiras e Juventude, no próximo dia 20, às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Mayke encerrou o processo de transição física e participou de todo o treino integrado ao restante do grupo nesta quinta-feira (10). O defensor é desfalque desde o final de agosto, em recuperação de uma lesão na panturrilha direita.

O elenco aqueceu jogando futevôlei e depois realizou dois trabalhos técnicos de enfrentamentos em campo reduzido. As únicas baixas são Bruno Rodrigues e Piquerez, que se recuperam de cirurgias no joelho.

Marcos Rocha e Estêvão, que também se recuperavam de lesões na semana passada, participam normalmente das atividades desde ontem.

O time de Abel Ferreira é vice-líder do Brasileirão com 57 pontos, três atrás do líder Botafogo.