Orlando Ribeiro já comanda sub-20 do Corinthians antes de ser anunciado; entenda

Recém-demitido do Santos, o técnico Orlando Ribeiro já está de casa nova. O profissional agora comanda o time sub- 20 do Corinthians.

O treinador foi desligado do Peixe no último dia 29 de setembro. Desde então, ele vinha negociando com a equipe do Parque São Jorge e chegou a um acerto rápido.

Como apurou a Gazeta Esportiva, Orlando, aliás, já está à frente da equipe sub-20 do Corinthians mesmo antes de ter sido oficializado pelo clube. Isso porque as partes ainda conversam sobre os últimos detalhes para enfim anunciar o acordo.

Orlando Ribeiro já possui vasta experiência com futebol de base. Ele iniciou sua trajetória como técnico avaliador no São Paulo. Depois, passou a comandar o sub-15 do Tricolor e pulou de categoria a categoria até chegar ao sub-20. Lá, conquistou o título da Copa São Paulo, em 2019, e da Copa do Brasil, em 2018.

Em seguida, o profissional passou a orientar o sub-17 do Palmeiras. Pelo Alviverde, foi campeão da Fam Cup, no ano de 2021.

Na temporada seguinte, assumiu o sub-20 do Santos. O início de sua passagem pelo Peixe foi promissor, sobretudo o primeiro ano, quando ergueu o troféu do Campeonato Paulista da categoria. O belo futebol praticado pelo time, aliás, o fez assumir interinamente a equipe profissional na reta final daquela temporada.

O treinador foi demitido em virtude das campanhas decepcionantes na Copinha e no Brasileirão sub-20 deste ano. O profissional, agora, irá comandar o quarto grande do Estado de São Paulo em sua carreira. Orlando Ribeiro chega ao Corinthians para substituir Raphael Laruccia, rebaixado à categoria sub-17.