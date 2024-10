Organizada do Corinthians aguarda retorno da Caixa para prosseguir com plano de quitação da Arena

A diretoria dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, aguarda um retorno da Caixa Econômica Federal para dar prosseguimento ao plano de quitação da Neo Química Arena.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a organizada ainda não recebeu garantias do banco, como valores e descontos. Os Gaviões entendem que precisam desse retorno para dar continuidade ao projeto.

Dentro do plano dos Gaviões, a ideia é levantar o valor atualizado da dívida com apresentação de comprovante da Caixa e arrecadar de forma direta para uma conta do banco, sem qualquer gerenciamento da quantia arrecadada por parte dos dirigentes do clube. A organizada também quer fornecer um painel de arrecadação em tempo real.

Em nota oficial, os Gaviões confirmaram que a organizada e o banco ainda não resolveram a parte burocrática, mas que "já foram selecionados os parceiros, definidas as estratégias de mobilização e da plataforma de doação".

No Dia da Transparência, no dia 13 de setembro, membros da diretoria do Corinthians informaram que a dívida atual do clube referente ao estádio é de R$710 milhões.

Veja o pronunciamento dos Gaviões da Fiel:

"O projeto de Quitação da Arena segue nos planos do Gaviões da Fiel e nossa comissão tem trabalhado diariamente para organizar todas as diversas frentes da Campanha de Arrecadação.

Já foram selecionados os parceiros, definidas as estratégias de mobilização e da plataforma de doação.

Porém, para que a iniciativa siga adiante, se faz necessário resolver toda a parte burocrática entre Caixa e Corinthians, inclusive o valor correto e devido para quitação, a fim de garantir que a campanha alcance o seu objetivo principal de direcionar todo o valor arrecadado para uma conta da Caixa e que o banco utilize o saldo exclusivamente para liquidação da dívida.

Sabemos da ansiedade que o assunto causa em todos os Corinthianos, mas para que a campanha seja viável e segura, necessitamos cuidar de todos os detalhes, principalmente porque sabemos do esforço pessoal que cada um fará para ajudar nesse evento tão importante para nós.

Reforçamos o pedido de compreensão de todos e que não caiam nos golpes das páginas fakes.

Voltaremos com mais atualizações em breve."