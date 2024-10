Onde vai passar Venezuela x Argentina? Como assistir ao vivo com imagens

Venezuela e Argentina se enfrentam hoje (10), às 18h (de Brasília), no Monumental de Maturín, na Venezuela, em jogo válido pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura).

Atual campeã do mundo, a Argentina lidera as Eliminatórias com 18 pontos. Já a Venezuela está na sexta colocação, com 10 pontos, e sonha com a primeira participação em Copas do Mundo.

A Argentina tenta se recuperar da derrota sofrida na rodada anterior. Em revanche da final da Copa América, na qual acabou campeã, a Argentina foi superada pela Colômbia por 2 a 1.

Já a Venezuela não venceu nos dois jogos da última data Fifa. Os venezuelanos foram superados pela Bolívia (4 a ) e empataram com o Uruguai (0 a 0).

Venezuela x Argentina -- Eliminatórias da Copa do Mundo