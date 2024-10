O que fez debate sobre renovação de Gabigol renascer no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol já teve em dois jogos com Filipe Luís uma minutagem superior ao que ganhou nas quatro últimas partidas de Tite no Flamengo. Com nova perspectiva de ser mais utilizado, o jogador vive dias mais leves e otimistas. A expectativa por uma renovação de contrato, que antes parecia impossível, renasceu.

Mais chances

Gabriel teve 159 minutos em dois jogos com Filipe Luís. Ele foi titular nos dois e foi substituído na reta final de ambos, atuando por 86 minutos contra o Corinthians, e por 73 diante do Bahia.

Nos últimos momentos de Tite, Gabi só foi titular uma vez. No total, o camisa 99 só iniciou uma partida quatro vezes sob o comando do antigo treinador.

Dia a dia melhor

O semblante e o comportamento de Gabigol mudaram. Mais leve, o atacante gostou da chegada de Filipe Luís ao time profissional do Flamengo.

Gabriel está mais brincalhão e vê Filipe trabalhando para recuperar sua boa fase. Em campo a resposta ainda não veio, mas o treinador cita rotineiramente a dedicação que terá com o atacante.

Já insatisfeito pela falta de minutos com Tite, o camisa 99 vivia dias diferentes. Em alguns treinos, dava alfinetadas sobre o fato de ter poucos minutos e parecia caminhar para um fim melancólico de ciclo. O rendimento nas atividades também não era tão bom e ele virou a terceira opção mesmo sem a sombra de Pedro.

Gabigol tentou viabilizar a saída no meio do ano pela falta de espaço. O pedido do Flamengo por uma compensação financeira dificultou o processo e o Palmeiras ofereceu somente um pré-contrato.

Vai renovar?

Oferta na mão. A proposta de um ano de contrato com aumento de 50% do salário segue na mesa do jogador, que não gostou dos termos oferecidos pela diretoria neste ano. Ele se sentiu desvalorizado pelo período abaixo dos cinco anos acordados no final de 2023.

O discurso da diretoria mudou. O presidente Rodolfo Landim admitiu que a situação será avaliada ao final do ano. Os dirigentes diretamente ligados ao futebol sempre foram mais entusiastas de uma renovação, tanto que celebraram o negócio em 2023.

O Flamengo, porém, não está disposto no momento a mudar o que já foi oferecido, especialmente pelos altos valores pretendidos pelo atleta. A ideia do clube é que Gabriel precisa melhorar para depois receber uma oferta melhor. Recentemente, o vice Marcos Braz citou a renovação como praticamente impossível, mas nos últimos dias adotou um tom mais ameno.

Filipe Luís terá voz no Fla em 2025. Ele vai participar da montagem do elenco e pode ser um fator importante para que o caso mude de rumo. No entanto, o Flamengo atravessa um período eleitoral e a decisão ficará para a próxima diretoria. Pelo lado do jogador, a vontade inicial já era permanecer no clube onde é ídolo. Com uma nova perspectiva pela troca de comando, a novela ainda pode ter final feliz.