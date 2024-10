Novo goleiro do Barcelona admite que fuma e diz: "Não é da conta de ninguém"

Szczesny deixou a aposentadoria e foi anunciado como novo goleiro do Barcelona no início deste mês para substituir Ter Stegen, que lesionou o joelho e ficará fora da temporada. O polonês de 34 anos admitiu e comentou seu hábito de fumar.

"São coisas que não mudo na minha vida pessoal e não é da conta de ninguém se eu fumo. Não afeta (o desempenho), acho que não afeta e o que faço no campo de futebol é trabalhar o dobro. E não faço isso na frente das crianças para não ter uma influência negativa sobre elas", disse ao Mundo Deportivo.

"Às vezes alguém tira uma foto minha escondida atrás de árvores, onde não consigo ver. Isso não depende de mim. Tento esconder e não mostrar para as pessoas. Mas se alguém pensa que vou mudar a forma como sou na minha vida pessoal, pode pensar novamente porque sou quem sou. Fui assim durante toda a minha vida e essas coisas não são da conta de ninguém. Quero ser julgado como goleiro e não por procurar histórias onde ninguém realmente se importa", acrescentou

Happy Wednesday with Wojciech Szcz?sny! ? pic.twitter.com/NPWBpNZT8a ? FC Barcelona (@FCBarcelona) October 9, 2024

O goleiro havia pendurado as luvas na Juventus, no fim da última temporada. Agora, Szczesny explicou a decisão de voltar ao futebol para defender o Barcelona.

"É uma história muito estranha para mim, porque um dia antes do Marc se lesionar eu tinha 100% de certeza que diria não a ninguém. Mas quando recebi o telefonema do Barça, quando se tornou real foi um sentimento diferente. Olhei para minha esposa esperando que ela simplesmente me dissesse 'não faça isso'. Mas não sou capaz de dizer não ao Barcelona. A história do clube e o privilégio que sinto em vestir esta camisa foi o que me fez mudar de decisão e nada mais. Provavelmente foi o destino", falou.

Szczesny ainda vive a expectativa de fazer seu primeiro jogo pelo Barcelona. A equipe comandada por Hansi Flick entra em campo no próximo dia 20, contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.