Nova onda da gestão Casares é uma 'palmeirada', diz Arnaldo Ribeiro

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (10), o comentarista Arnaldo Ribeiro destacou como os próximos passos da gestão de Casares são parecidos com os que o Palmeiras já fez.

O jornalista destacou que o São Paulo percebeu que precisava de mudanças na base e deve seguir um modelo de captação de jogadores em idade mais avançada, como do rival alviverde. Na opinião de Arnaldo, o clube tricolor tem a vantagem de não estar em uma crise tão grave como a que o Palmeiras atravessava quando fez as mudanças.

Essa nova onda da gestão Casares é uma grande 'palmeirada'. Tem muita coisa em comum do processo pelo qual passou o Palmeiras, inclusive na categoria de base.[...] Por que eu falei em 'palmeirada'? A base do Palmeiras tinha muito mais dificuldade. O que aconteceu? [...] O DNA de Cotia era criar os jogadores desde o berço. O São Paulo não contrataria os jogadores de base de outros times, formaria os próprios jogadores. O que aconteceu foi que mudaram muito as estruturas e captação de jogadores de base. O Palmeiras é um caso. [...] E o fundo é inspirado no fundo do Palmeiras do Paulo Nobre. A reforma do estádio talvez tenha a mesma parceira que o Palmeiras tem no estádio. A organização dos shows também. Então, o São Paulo, que não está agora na situação que o Palmeiras estava lá atrás, quando Paulo Nobre e a turma começaram a sanear e a investir na base, tem essa vantagem. Mas o rival fez várias coisas que estão inspirando o São Paulo.

Arnaldo Ribeiro

