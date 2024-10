Nova geração brasileira disputa o Australian Open Junior Series South America

A Rio Tennis Academy se prepara para receber, a partir desta segunda-feira, às 10 horas (de Brasília), a terceira edição do Australian Open Junior Series South America. Tenistas de até 16 anos do continente sul-americano buscam a classificação para a chave principal do Aberto da Austrália juvenil, previsto para janeiro de 2025.

Os campeões terão convite na chave principal e viajam com tudo pago em uma parceria da Confederação Brasileira de Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Australiana de Tênis.

A nova geração brasileira estará presente nas quadras rápidas da academia carioca em busca dos títulos do masculino e do feminino e das vagas em Melbourne. Nauhany Silva, que recentemente se tornou a mais jovem do mundo ranqueada no profissional na WTA, será uma das favoritas em busca de mais uma vaga em um Grand Slam. Ela já venceu o pré-quali sul-americano este ano realizado em São Paulo e disputou o Aberto da França.

"Será a primeira vez que jogo o Australian Open Juniors Series e estou muito feliz por essa oportunidade. Esse ano, já joguei o Roland Garros Juniors Series, fui campeã e ganhei o convite para Roland Garros, em Paris. Espero que seja uma boa semana para mim e que dê tudo certo para eu ir para a Austrália", disse Nauhany.

Sua parceira de treinos, a gaúcha Pietra Rivoli, atual 139ª colocada do ranking mundial e terceira do país na lista, será a principal favorita e quer o título após bater na trave com o vice-campeonato em 2023.

"Estou muito feliz de poder jogar mais um ano o Australian Open Juniors Series, no Rio de Janeiro. No ano passado, cheguei bem perto. Perdi na final, então este ano espero fazer uma ótima semana, melhor que a de 2023, para conseguir ir para a Austrália", comentou a tenista.

Além de Nauhany e Pietra, o Brasil terá Ana Cruz na disputa. As três foram campeãs do Sul-Americano de 16 anos, classificando o Brasil para o Mundial da categoria em novembro, a Billie Jean King Cup. Isabela Campos, Victoria Fontana, Larissa Douek, Isabela Silva, Isabeli Andreola e Clara Elkind completam a lista de nove brasileiras entre as 24 tenistas.

No masculino, Thomas Miranda, Pedro Dietrich e Leonardo Storck, trio campeão sul-Americano dos 16 anos que classificou o Brasil para a Copa Davis juvenil, também estará em ação. Leonardo assumiu esta semana o topo do ranking sul-americano na categoria e jogará em casa.

"Minha expectativa está alta, principalmente com o que venho treinando nas últimas semanas, tanto dentro quanto fora da quadra. Espero fazer um excelente torneio, colocando em prática tudo o que trabalhei e alcançando o meu melhor", destacou.

Além deles, o Brasil terá Pedro Chabalgoity, Tomas Macedo e Guilherme Renner na disputa com 24 tenistas. A competição terá a chave sorteada neste final de semana.