Rafael Nadal ganhou R$ 752 milhões na carreira, 2ª maior fortuna do tênis

Do UOL, em São Paulo

Rafael Nadal é o segundo tenista da história que mais recebeu premiações financeiras na história do esporte. A lenda do tênis anunciou a aposentadoria após o final da temporada, aos 38 anos.

Dinheiro no bolso

O espanhol acumulou uma fortuna de R$ 752 milhões ao longo de seus mais de 22 anos de carreira. A quantia foi divulgada oficialmente pela ATP.

Nadal só fica atrás de Novak Djokovic, que ganhou R$ 1,028 bilhão. O tenista sérvio, um ano mais novo que Nadal, é o maior vencedor de Grand Slams, com 24 títulos.

Roger Federer completa o 'Big 3' também no pódio da premiação, rendo recebido R$ 727,8 milhões. O suíço se aposentou das quadras há dois anos.

Andy Murray e Alexander Zverev são os outros integrantes do top 5, mas ganharam menos da metade do dinheiro. O norte-americano, também aposentado, foi premiado durante a carreira em 360,5 milhões, enquanto o alemão de 27 anos acumulou R$ 249,9 milhões até então.

Nadal teve em 2019 o seu ano mais lucrativo, recebendo R$ 91,4 milhões (16,4 milhões de dólares). É a terceira temporada mais premiada da história do tênis, atrás do ano de 2015 de Djokovic (R$ 117,6 milhões) e igualando 2016 de Murray (R$91,4 milhões).

Top 10 da premiação do tênis

Novak Djokovic: 184,4 milhões de dólares (R$ 1,028 bilhão) Rafael Nadal: US$ 134,9 milhões (R$ 752 milhões) Roger Federer: US$ 130,5 milhões (R$ 727,8 milhões) Andy Murray: US$ 64,6 milhões (R$ 360,5 milhões) Alexander Zverev: US$ 44,9 milhões (R$ 249,9 milhões) Pete Sampras:US$ 43,2 milhões (R$ 240 milhões) Daniil Medvedev: US$ 42,6 milhões (R$ 237 milhões) Stan Wawrinka: US$ 37 milhões (R$ 206 milhões) Carlos Alcaraz: US$ 35,1 milhões (R$ 195 milhões) Stefanos Tsitsipas: US$ 31,7 milhões (R$ 177 milhões)

Adeus de Nadal

O espanhol de 38 anos vai entrar em quadra pela última vez como profissional em novembro, na Davis Cup Finals, representando seu país. O torneio será disputado entre os dias 19 e 24 do próximo mês. Ele chegou à final da Davis Cup no início de sua trajetória, em 2004.

Nadal se despede do tênis com 92 títulos ATP em 23 anos na carreira. Ao todo, registrou 1080 vitórias e 227 derrotas e ganhou R$ 752 milhões em prêmios, somando bônus em simples e duplas.

Ele foi o primeiro tenista a conquistar 22 Grand Slams — foi ultrapassado recentemente por Djokovic. É o maior vencedor em Roland Garros, com 14 títulos.

Nadal vinha sofrendo com problemas físicos nos últimos anos. Ele precisou abandonar competições no meio e despencou no ranking.

O espanhol passou 209 semanas como o tenista número 1 do mundo. Atualmente, está na 158 posição.

Ele é o segundo do 'Big 3' a encerrar a carreira, depois de Roger Federer. Com isso, Djokovic é o único do trio que segue na ativa.