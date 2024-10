Lenda do tênis, Nadal anuncia aposentadoria aos 38 anos

Do UOL, em São Paulo

O icônico tenista Rafael Nadal vai se aposentar após a temporada de 2024.

O adeus de um ídolo

O espanhol de 38 anos vai entrar em quadra pela última vez como profissional em novembro, na Davis Cup Finals, representando seu país. O torneio será disputado entre os dias 19 e 24 do próximo mês. Ele chegou à final da Davis Cup no início de sua trajetória, em 2004.

Nadal se despede do tênis com 92 títulos ATP em 23 anos na carreira. Ao todo, registrou 1080 vitórias e 227 derrotas e ganhou R$ 752 mil em prêmios, somando bônus em simples e duplas.

Ele foi o primeiro tenista a conquistar 22 Grand Slams — foi ultrapassado recentemente por Djokovic. É o maior vencedor em Roland Garros, com 14 títulos.

Nadal vinha sofrendo com problemas físicos nos últimos anos. Ele precisou abandonar competições no meio e despencou no ranking.

O espanhol passou 209 semanas como o tenista número 1 do mundo. Atualmente, está na 158 posição.

Ele é o segundo do 'Big 3' a encerrar a carreira, dois anos depois de Roger Federer. Com isso, Djokovic é o único do trio que segue na ativa.