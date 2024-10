Museu da Glória é inaugurado no Estádio Couto Pereira

O Coritiba inaugura amanhã o Museu da Glória, espaço exclusivo no Estádio Couto Pereira dedicado a preservar e compartilhar com a torcida toda a trajetória do Clube e do futebol paranaense. O novo espaço museológico proporciona uma imersão na história do Coritiba, que celebra 115 anos de fundação neste ano.

Idealizado em 2018, o projeto contou com a Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e foi viabilizado com o apoio da SAF e parcerias estratégicas. O "Museu da Glória" abriga troféus, camisas históricas, fotos e itens que marcaram a história, oferecendo aos torcedores a oportunidade de reviver momentos inesquecíveis.

"A ideia era criar um espaço de exposição que complementa o Estádio Couto Pereira, que por si só já se caracteriza como um elemento histórico de Curitiba." explica Amanda Gavioli, arquiteta do escritório Tear, responsável pelo projeto. "O percurso foi organizado com a intenção de contar a história do vínculo entre o clube e a cidade, tendo o Alto da Glória como elo fundamental." complementou.

Os visitantes, que vão acessar o museu em frente ao portão 18, passarão pela fundação do clube em 1909, a construção do estádio, grandes eventos, títulos esportivos, símbolos, mascote e ídolos do clube.

A área de exposição é composta por vitrines dedicadas tanto a exposições permanentes quanto temporárias, além de uma galeria de troféus e um espaço multifuncional com arquibancada e cadeiras retiradas do antigo auditório do estádio.

Os visitantes também poderão interagir em áreas como o "chute ao gol" e o "espaço do torcedor".

Gabriel Lima, CEO do Coritiba, ressaltou a importância desse projeto para o clube e para a torcida: "Esse espaço surge como uma forma de proporcionar a todos os apaixonados pelo futebol e, sobretudo, aos coxas-brancas, o respeito e a valorização das nossas tradições e da história de um clube centenário. O Museu da Glória é, hoje, o único espaço museal disponível no estado do Paraná."

Para Jamil Tawil Filho, presidente da Associação do Coritiba e do Instituto Pratique Esporte, o museu também desempenha um papel fundamental na aproximação entre gerações de torcedores.

"Esse é um desejo antigo do Coritiba. Sabemos que o coxa-branca se orgulha da história que possui e entendemos a importância do local para o fortalecimento da família Coxa. É a chance da velha geração mostrar para os mais novos um pouco daquilo que significa esse clube e, desta forma, fazer com que esses jovens criem fortes raízes", disse.

Com a inauguração do Museu da Glória, temos um local que une tradição e inovação, celebra a nossa história e ressalta ainda mais os laços entre o clube e a torcida.