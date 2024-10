Marília Ruiz: CBF pensa em ignorar Datas Fifa do 1º semestre em 2025

Em participação no Fim de Papo desta quinta (10), a jornalista Marília Ruiz informou que a CBF já planeja o calendário para 2025, priorizando não mudar o formato dos estaduais - uma promessa do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues para as federações de cada estado.

Marília disse que, para isso, a CBF considera ignorar as Datas Fifa do primeiro semestre, marcadas para março e junho. As exceções para a segunda delas seriam os clubes participantes do Super Mundial.

Qual é o calendário que estão tentando para o ano que vem? Está no forno. Para colocar na mesa, tem que esperar a Conmebol. A Conmebol respeita as Datas Fifa. Tem uma em março e uma em junho que cola com a Data Fifa recém-criada do Super Mundial. No primeiro semestre, temos estaduais, Brasileiro, Libertadores e Sul-americana - que tem que acabar suas fases de grupo nos dias 28 e 29 de maio. Elas só voltam em agosto. E tem Data Fifa no segundo semestre. Então, a CBF está pensando em não respeitar as Datas Fifa do primeiro semestre. Isso incluiria jogadores convocados perderem fases finais dos estaduais. Isso anteciparia o início do Brasileiro. [...] Não pararia em junho também, com exceção de quem for para o Mundial, que teria os jogos remarcados. E há uma tentativa de direcionar a tabela para que os jogos entre esses times - hoje, Palmeiras, Flamengo e Fluminense - sejam nesse período, para não atrapalhar os outros.

Marília Ruiz

