Luisa Stefani encerra ano mais cedo e fica fora do Finals

Luisa Stefani não competirá mais em 2024. A duplista #1 do Brasil e #26 do mundo anunciou nesta quinta-feira que, por causa de dores no joelho, encerrará a temporada e ficará fora do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores parcerias da temporada.

Stefani e sua atual parceira, a holandesa Demi Schuurs, estão atualmente em décimo lugar na "corrida", o ranking que conta os pontos somados pelas duas atuando juntas apenas este ano. Elas tinham chances razoáveis de ficarem entre as oito e entrarem no finals, mas perderam na primeira rodada nos últimos dois torneios - os importantes WTA 1000 de Pequim e de Wuhan - e ficaram para trás.

"Após a participação em Wuhan, optei por finalizar minha temporada um pouco mais breve que o esperado. Estava buscando a qualificação para o WTA Finals com a Demi Schuurs, mas voltei a sentir um desconforto no joelho nas últimas semanas e decidi escutar e respeitar o meu corpo e parar por aqui. Agora a prioridade é cuidar do meu corpo e me preparar pra 2025", escreveu Luisa em sua conta no Instagram.

Uma classificação para o Finals dependeria de grandes campanhas nas próximas semanas, nos WTA 500 de Ningbo, na China, e Tóquio, no Japão. Ainda assim, Stefani e Schuurs precisariam torcer contra as rivais mais próximas - ou contar com um par de desistências na semana do Finals.

A brasileira, que já foi número 9 do mundo em 2021, mesmo ano em que conquistou o bronze olímpico nas duplas, ao lado de Laura Pigossi, não termina uma temporada no top 10 desde então. Em 2022, quando ficou afastada a maior parte do ano por causa de uma lesão séria no joelho, encerrou o ano como #55. No ano passado, era a 18ª no fim do ano. Agora, é a 26ª, mas pode perder algumas posições nesta e nas próximas semanas.