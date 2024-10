Lucas Paquetá é convocado para depor na CPI das Apostas

Jogador da seleção brasileira, Lucas Paquetá foi oficialmente convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. O meia do West Ham agora tem a obrigação de comparecer no dia 29 de outubro. Além dele, a influenciadora Deolane Bezerra também foi convocada na mesma data.

O senador Jorge Kajuru, presidente da CPI, criticou o fato de Paquetá continuar representando a Seleção Brasileira - ele está convocado para os jogos contra Chile e Peru pelas Eliminatórias. O atleta também está sendo investigado por envolvimento com apostas esportivas na Inglaterra.

"Eu acho um absurdo, eu acho abominável o jogador Paquetá ainda estar na Seleção Brasileira, sendo convocado, jogando, sendo que o nome dele está sendo investigado totalmente. Os indícios são fortes. Ouvimos até, o próprio William [Rogatto], que deixou claro que o Paquetá realmente envolveu a família dele, não é isso? Agora vem mais uma informação de outro jogador ligado a ele", afirmou Kajuru à Agência Senado.

A CPI também aprovou as convocações do ex-jogador de futebol Matheus Gomes e do jogador Fernando Neto. Além disso, serão feitos convites para os depoimentos do economista Eduardo Moreira; do jornalista esportivo Juca Kfouri; do influenciador digital Jon Vlogs; do presidente da Associação em Defesa da Integridade, Direitos e Deveres nos Jogos e Apostas, Carlos Prado; e do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos.