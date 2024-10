Lenda do tênis, Rafael Nadal anuncia aposentadoria aos 38 anos

Um dos maiores nomes da história do tênis, Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria na manhã desta quinta-feira. Aos 38 anos, o espanhol vinha convivendo com diversos problemas físicos nas últimas temporadas.

"Estou aqui para comunicar que estou me retirando do tênis profissional. A realidade é que têm sido anos difíceis, especialmente estes dois últimos. Creio que não fui capaz de jogar sem limitações, o que me levou a tomar esta decisão, que obviamente é difícil e levei tempo para tomar. Nesta vida, tudo tem um começo e um final, e acredito que este é o momento para colocar um ponto final. Foi uma carreira longa e de muito mais sucesso do que poderia imaginar", falou Nadal, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

pic.twitter.com/7yPRs7QrOi ? Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Rafael Nadal, no entanto, comunicou que entrará em ação pela última vez na Copa Davis. O torneio acontece entre os dias 19 e 24 de novembro, na Espanha, país natal do atleta.

"Estou muito animado que meu último torneio será a Copa Davis, representando meu país. Acho que é um fechamento do círculo, já que uma das minhas primeiras grandes alegrias como tenista profissional foi a final em Sevilha em 2004", falou.

Assim, Rafael Nadal deixa o tênis com um total de 92 títulos, entre eles, 22 Grand Slams. Ele também foi medalhista de ouro nas Olímpiadas de Pequim, na categoria simples, e nos Jogos do Rio, nas duplas.

Nadal tornou-se profissional em 2001, quando tinha apenas 15 anos de idade. A primeira vez que ele liderou o ranking da ATP veio sete anos depois, em 2008. O espanhol terminou uma temporada no topo da lista em cinco oportunidades.