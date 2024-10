Laura Valverde celebra classificação invicta do Santos na Libertadores feminina

Na última quarta-feira, o Santos confirmou a classificação invicta ao mata-mata da Libertadores feminina com a vitória, por 4 a 2, diante do Olimpia, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai. A meia Laura Valverde celebrou a liderança do Grupo B, com nove pontos.

"A classificação era o nosso primeiro objetivo. Dentro disso, tínhamos a nossa meta de classificar em primeiro. A importância dessa liderança é que traçamos as metas e conseguimos conquistá-las nessa primeira etapa da Libertadores. Vivemos três jogos completamente diferentes e isso foi importante pra saber como a equipe iria se portar", afirmou.

As Sereias da Vila não apenas ficaram em primeiro na chave, como alcançaram a melhor campanha da fase de grupos. Além do time paraguaio, o Peixe teve o Colo-Colo e o Always Ready como vítimas.

"Acredito que sermos a única equipe 100% na competição influencia na nossa confiança, até porque vivemos três jogos completamente diferentes na fase de grupos, vencemos, e isso é importante", comentou.

O Santos tem a Libertadores como forma de minimizar os danos da temporada. Nas quartas de finais, o Peixe terá pela frente o Boca Juniors, nesse sábado, em local e horário a serem definidos pela Conmebol.

"Entramos no mata-mata e estamos focadas no próximo passo. Também valorizamos muito a recuperação geral, e sabemos que temos um grupo qualificado, e cada peça será cada vez mais importante e decisiva nessas próximas fases", finalizou.