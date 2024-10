Lateral do United, Mazraoui passa por cirurgia após arritmia cardíaca

O lateral-esquerdo Noussair Mazraoui, do Manchester United, passou por uma cirurgia para corrigir uma arritmia cardíaca, após sentir palpitações. A operação, no entanto, é uma medida de precaução, e o atleta de 26 anos deve estar recuperado em algumas semanas.

Mazraoui já tem histórico de problemas cardíacos. Em janeiro de 2023, quando ainda defendia o Bayern de Munique, o lateral teve uma inflamação no coração após contrair covid-19.

O jogador de Marrocos chegou ao United nesta temporada. Ele foi contratado do Bayern com o zagueiro Matthijs De Ligt e, juntos, custaram 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 420 milhões na época).

O lateral realizou 10 partidas na temporada até agora, com uma assistência. Com um começo ruim de temporada, o Manchester United se encontra na 14ª colocação da Premier League, com oito pontos. O clube inglês está há cinco jogos sem vencer.