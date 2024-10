Itália x Bélgica: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Liga das Nações

A terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações terá início nesta quinta-feira. Pelo grupo 2 da Liga A, a Itália terá pela frente a Bélgica, no Stadio Olimpico, em Roma. A bola rola às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+.

Os italianos estão na liderança da chave, com seis pontos. Assim, a seleção tenta manter os 100% de aproveitamento. Uma vitória nesta rodada aproxima a Azzurra da classificação para as semifinais da Liga das Nações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Do outro lado, a Bélgica, atualmente na terceira posição, com três somados, vem de derrota para a França. A equipe tenta pontuar fora de casa para ficar na briga por um lugar na semifinal.

Porém, o técnico Domenico Tedesco não poderá contar com o belga De Bruyne. O meio-campista pediu para ser poupado dos jogos desta data Fifa.

Prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori; Bellanova, Barella, Ricci, Tonali e Dimarco; Raspadori e Retegui



Técnico: Luciano Spalletti

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Debast e Theate; Onana e Tielemans; Lukebakio, Trossard e Doku; Openda



Técnico: Domenico Tedesco

Arbitragem



A partida será apitada por Espen Eskas (NOR), com os assistentes Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR).