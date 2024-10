Itália x Bélgica: onde assistir e horário do jogo pela Liga das Nações

Do UOL, em São Paulo

A Itália recebe a Bélgica nesta quinta-feira (10), no Estádio Olímpico de Roma, às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

A partida será transmitida com exclusividade pelo Disney+ (serviço de streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

A Itália tem 100% de aproveitamento até aqui na Liga das Nações. A Azzurra bateu França (3 a 1) e Israel (2 a 1), ambos fora de casa, nos dois primeiros jogos pela competição e lidera o grupo, com seis pontos.

A Bélgica é a terceira colocada do grupo, com três pontos. Os belgas bateram Israel (3 a 1) na primeira rodada, mas foram superados pela França (2 a 0) no jogo seguinte.

Itália x Bélgica -- Liga das Nações da Europa

Data e horário: 10 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Transmissão: Disney+ (serviço de streaming)