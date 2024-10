Itália e Bélgica empatam em jogo eletrizante com gol-relâmpago e expulsão

Itália e Bélgica fizeram um jogo eletrizante e com dois tempos muito diferentes e empataram por 2 a 2, nesta quinta-feira (10), no Estádio Olímpico de Roma, pela terceira rodada da Liga das Nações.

A Itália abriu 2 a 0 com facilidade ainda no primeiro tempo. Cambiasso e Retegui fizeram os gols.

A expulsão de Pellegrini mudou o cenário da partida. O meio-campista recebeu o cartão vermelho ainda na etapa inicial, e a Bélgica fez o primeiro logo em seguida, com De Cuyper. No segundo tempo, a pressão deu resultado, com Trossard deixando tudo igual.

A Itália chegou aos sete pontos e se manteve na liderança do grupo. A Bélgica, com quatro, é a terceira colocada, dois pontos atrás da França. Israel fecha a chave, com zero.

As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira (14), às 15h45 (de Brasília). A Itália recebe Israel, enquanto a Bélgica, também em casa, encara a França. Os dois jogos são válidos pela quarta rodada da Liga das Nações.

Como foi o jogo

A estratégia italiana deu certo durante o primeiro tempo, mas expulsão complicou as coisas. O esquema com alas deu resultado imediato para a Itália, que abriu o placar logo com dois minutos em uma jogada envolvendo os dois laterais: Dimarco e Cambiasso. A dupla apareceu de novo no segundo tento, marcado por Retegui. Os italianos já administravam a partida sem riscos quando, na reta final, uma saída de bola errada causou a expulsão de Pellegrini. A Bélgica, que parecia abatida, ganhou fôlego imediatamente e diminuiu o placar no lance seguinte, crescendo no jogo.

Pellegrini é expulso durante jogo entre Itália e Bélgica pela Liga das Nações Imagem: Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images

O segundo tempo foi de ataque belga contra defesa italiana. Com um a mais, a Bélgica se lançou com todas as forças para o ataque e não deixou a Itália respirar. O empate veio com Trossard em mais uma jogada ensaiada, dessa vez de escanteio. Cansados, os italianos não conseguiram responder e se fecharam cada vez mais na defesa, aceitando o empate como um bom resultado. A pressão dos visitantes em busca da virada levou perigo, mas não deu o resultado desejado.

Lances importantes e gols

Cambiasso abre o placar cedo: 1 x 0. A Itália saiu na frente logo no segundo minuto de jogo. Dimarco recebeu com espaço pela esquerda e cruzou rasteiro na área. Cambiasso tentou uma primeira finalização, que foi defendida por Casteels. No rebote, ele só empurrou para as redes.

Retegui faz o segundo italiano: 2 x 0. Em nova jogada coletiva, Dimarco lançou Cambiasso nas costas do lado esquerdo da defesa da Bélgica. O ala levou para o meio e bateu colocado no canto direito. Casteels espalmou, mas Retegui completou para o gol no rebote.

Pellegrini é expulso. A Itália saiu jogando de maneira perigosa, e Theate antecipou um passe curto na direção de Pellegrini. Ao tentar evitar o bote do adversário, o italiano deu um carrinho e acertou o tornozelo do rival com as travas da chuteiras. Depois de dar o amarelo em campo, o árbitro foi chamado pelo VAR, revisou o lance e alterou a cor, aplicando o vermelho.

De Cuyper diminui com golaço: 2 x 1. Em jogada ensaiada de falta, Tielemans rolou para Trossard que, na meia-lua, fez o pivô para De Cuyper. O lateral chegou batendo colocado com a perna esquerda e não deu chances para Donnarumma.

Trossard deixa tudo igual: 2 x 2. A Bélgica deixou tudo igual no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Faes ajeitou de cabeça, e Trossard apareceu atrás da defesa para desviar para o gol.

FICHA TÉCNICA

ITÁLIA 2 X 2 BÉLGICA

Data e horário: 10 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Competição: 3ª rodada da Liga das Nações

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

Árbitro: Espen Eskas (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Gols: Cambiasso (2'/1°T), Retegui (23'/1°T), De Cuyper (41'/1°T), Trossard (15'/2°T)

Cartões amarelos: Trossard (BEL), Pisilli (ITA)

Cartão vermelho: Pellegrini (ITA)

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori; Cambiasso, Frattesi (Bellanova), Ricci (Fagioli), Tonali (Pisilli) e Dimarco (Udogie); Pellegrini e Retegui (Raspadori). Técnico: Luciano Spalletti

Bélgica: Casteels; Debast, Faes, Theate (Vranckx) e De Cuyper; Tielemans, Mangala (Castagne) e Trossard; De Ketelaere (Lukebakio), Doku (Fofana) e Openda (Ngonge). Técnico: Domenico Tedesco