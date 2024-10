Israel x França: onde assistir e horário do jogo da Liga das Nações

Israel e França se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da Liga das Nações. O confronto acontece na Bozsik Arena, na Hungria.

Jogo será transmitido pelo Disney+, streaming da ESPN. O Placar UOL acompanha aos lances da partida em tempo real.

A França está na segunda posição do Grupo A, com três pontos. A equipe possui uma vitória em dois jogos disputados e pode assumir liderança da tabela em caso de derrota da Itália para a Bélgica.

Já Israel está em último e precisa vencer para começar a retomada. Apesar de ser a equipe com menos expressão do grupo, seleção israelense busca a vitória contra a França para, com chances, subir na classificação.

Israel x França -- terceira rodada da Liga das Nações

Data e hora: 10 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Bozsik Arena, Hungria.

Onde assistir: Disney+