França goleia Israel com frangaço e gol de 'reforço' na Liga das Nações

A França goleou Israel por 4 a 1 nesta quinta-feira (10), pela terceira rodada do Grupo 2 da primeira divisão da Liga das Nações, em duelo disputado na Bozsik Aréna, em Budapeste.

Camavinga abriu o placar do jogo logo aos seis minutos aproveitando um frangaço do goleiro Glazer. Gandelman deixou tudo igual finalizando de cabeça, aos 23min, enquanto o 'reforço' Nkunku colocou a França novamente à frente aos 27min, ainda na etapa inicial. Guendouzi e Barcola fecharam a conta já no fim do segundo tempo, aos 41 e 43min, respectivamente.

O duelo aconteceu na capital da Hungria —e não no país mandante do jogo— por conta dos conflitos de Israel com Irã, Líbano e Palestina.

A França, que estreou na competição com derrota para a Itália, engata a segunda vitória seguida, chega a seis pontos e encosta na líder Itália, que chegou a sete ao empatar com a Bélgica. Já Israel segue sem pontuar na chave.

O jogo marcou a volta de Nkuku à seleção francesa. Destaque do Chelsea, o meia-atacante de 26 anos não defendia o seu país desde junho de 2023, pelas eliminatórias da Eurocopa. Ele viveu uma sequência de lesões nas duas últimas temporadas e aproveitou a aposentadoria de Griezmann e a lesão de Mbappé para aparecer entre os convocados de Deschamps —e deu conta do recado, marcando um bonito gol.

Os times voltam a campo na próxima segunda-feira (14), pela quarta rodada da fase de grupos. A França faz visita à Bélgica, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, enquanto Israel encara a Itália, no estádio Friuli, em Udine. Os jogos acontecem às 15h45 (de Brasília).

Como foi o jogo

A França começou a partida em cima de Israel, como era esperado, e contou com uma grande ajuda do goleiro israelense para sair na frente. O time francês seguiu melhor após o gol, controlando a posse de bola, mas foi, aos poucos, cedendo espaço para Israel, que aproveitou um vacilo da defesa francesa para deixar tudo igual em um lance de pura precisão. A seleção francesa não sentiu o empate e, logo depois, voltou a ficar à frente no placar com uma bela jogada individual de Nkunku.

Israel chegou a melhorar a marcação na segunda etapa, mas não deu um chute sequer no gol e, diante de tanta posse de bola dos franceses, não conseguiu resistir no finalzinho e levou mais dois gols em jogadas bem trabalhadas pelos franceses.

Gols e lances importantes

1 x 0. Camavinga chuta colocado de fora da área. Glazer cai no cantinho para defender, mas espalma muito mal, e a bola passa por cima de seu corpo antes de entrar.

1 x 1. Gloukh levanta a cabeça e faz um lançamento preciso da intermediária. Gandelman cabeceia livre nas costas de Saliba, a bola bate na trave e entra.

2 x 1. Nkunku recebe de Camavinga na entrada da meia-lua, faz o pivô e gira contra dois marcadores. O camisa 10 invade a área pela esquerda e finaliza por baixo de Glazer.

GLAZER! Kolo Muani é acionado por Theo Hernández pelo lado esquerdo da área e divide com Feingold. A bola vai na direção do gol, e Glazer espalma para fora, aos 38min do segundo tempo.

3 x 1. Theo Hernández puxa contra-ataque, abre na esquerda para Barcola e recebe devolução na grande área. O lateral toca para trás, Guendouzi chapa de primeira e manda no cantinho direito.

4 x 1. França contra-ataca com muito espaço e em superioridade numérica. Guendouzi recebe de Dembélé na meia-lua, não é fominha e aciona Barcola pelo lado esquerdo da área. O camisa 20 desloca Glazer e chapa no ângulo esquerdo.

FICHA TÉCNICA

ISRAEL 1 x 4 FRANÇA

Data: 10 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Bozsik Aréna, em Budapeste (Hungria)

Árbitro: Nikola Dabanovi? (MNE)

Assistentes: Vladan Todorovi? (MNE) e Sr?an Jovanovic (MNE)

Gols: Camavinga, aos 6min, Gandelman, aos 23min, Nkunku, aos 27min do primeiro tempo; Guendouzi, aos 41min, e Barcola, aos 43min do segundo tempo



ISRAEL: Glazer; Feingold, Nachmias e Baltaxa; Abada, Abu Fani (Azoulay), Gandelman (Peretz), Haziza (Biton) e Gloukh; Baribo (Khalaily)e Jaber (Gropper). Técnico: Ran Ben Simon



FRANÇA: Maignan; Koundé; Konaté, Saliba e Theo Hernández (Digne); Tchouaméni (Zaïre-Emery), Camavinga (Fofana), Olise (Barcola), Nkunku (Guendouzi) e Dembélé; Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps