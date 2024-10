Grécia surpreende e bate Inglaterra em jogo com homenagens a jogador encontrado morto

A Grécia surpreendeu e venceu a Inglaterra por 2 a 1, nesta quinta-feira (10), em Londres, pela Liga das Nações. Vangelis Pavlidis (duas vezes) marcou os gols dos visitantes, e Bellingham descontou para os ingleses.

A partida contou com homenagens ao lateral Baldock, encontrado morto em sua casa na última quarta-feira (9). Ele era inglês de nascimento, mas defendia a seleção da Grécia. As seleções respeitaram um minuto de silêncio antes da partida, e jogadores gregos comemoram gol mostrando a camisa do ex-companheiro.

Com o resultado, a Inglaterra não aproveitou a oportunidade de assumir a ponta do Grupo 2 e permaneceu na vice-liderança, com os mesmos seis pontos. Já a Grécia segue com 100% de aproveitamento no torneio continental, na ponta da chave, agora com nove somados.

A Inglaterra volta aos gramados no próximo domingo, às 13h (de Brasília), quando visita a Finlândia, no Olímpico de Helsinque. No mesmo dia, às 15h45, a Grécia recebe a Irlanda, no Estádio Karaiskakis. Ambos os duelos serão válidos pela quarta rodada da primeira fase da competição.

Jogadores de Inglaterra e Grécia respeitam minuto de silêncio em homenagem a Baldock, lateral encontrado morto Imagem: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pela Grécia aos quatro minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque pela ponta esquerda, Koulierakis fez cruzamento e encontrou Vangelis Pavlidis, que dominou, limpou o marcador e finalizou cruzado, rasteiro, para marcar.

Aos 41 minutos da etapa complementar, a Inglaterra chegou ao empate. Após receber lançamento de Alexander-Arnold pela direita, Watkins passou e, da entrada da área, Bellingham arrematou forte, de primeira, e deixou tudo igual.

A Grécia anotou o tento da vitória aos 48 minutos da segunda etapa. Konstantelias cruzou, a defesa inglesa não conseguiu afastar e Vangelis Pavlidis aproveitou para chutar cruzado, no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Pickford.