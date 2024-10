Igor Jesus e Luiz Henrique quebram jejum de 26 anos do Botafogo ao marcarem pela Seleção Brasileira

A noite desta quinta-feira foi de domínio botafoguense na Seleção Brasileira. Atacantes do Botafogo, Igor Jesus e Luiz Henrique foram os autores dos gols que deram a vitória ao Brasil sobre o Chile, por 2 a 1, no Estádio Nacional do Chile, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Com os gols marcados na noite desta quinta, os atacantes ajudaram o clube carioca a quebrar um longo jejum: fazia 26 anos que um jogador do Botafogo não balançava as redes defendendo a Amarelinha. Coube a Igor Jesus e Luiz Henrique, que vivem grande fase, acabarem com isso.

A última vez que um jogador do Glorioso havia ido às redes pela Seleção Brasileira foi em 1998, quando Bebeto anotou um gol na vitória de 3 a 2 do Brasil sobre a Dinamarca, nas quartas de final da Copa do Mundo daquele ano. Rivaldo marcou os outros dois gols brasileiros, enquanto Jorgensen e Laudrup descontaram para o adversário.

O Botafogo, claro, não deixou o feito passar batido e celebrou muito os gols de seus atletas na vitória brasileira. "AQUI É BOTAFOGO, O CLUBE QUE TRANSFORMOU O BRASIL NO PAÍS DO FUTEBOL!", escreveu o clube nas redes sociais.

AQUI É BOTAFOGO, O CLUBE QUE TRANSFORMOU O BRASIL NO PAÍS DO FUTEBOL! ????????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/74sy5Y6RaX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 11, 2024

O gol do estreante Igor Jesus recolocou o Brasil na partida e deixou tudo igual no placar aos 45 minutos da primeira etapa. Savinho cruzou para dentro da grande área e o centroavante subiu mais alto que a zaga do Chile, cabeceando para o fundo das redes.

Quando o jogo parecia se encaminhar para um empate, brilhou a estrela de Luiz Henrique. O ponta do Botafogo recebeu do lado direito, cortou a marcação, invadiu a grande área e finalizou colocado, superando o goleiro chileno para dar o triunfo ao Brasil.

O resultado foi importante para a Canarinho, que precisava da vitória para voltar a figurar entre os primeiros colocados das Eliminatórias Sul-Americanas. Os comandados de Dorival Júnior chegaram aos 13 pontos e subiram para a quarta colocação.

Agora, a Seleção Brasileira de Igor Jesus e Luiz Henrique retorna aos gramados pela décima rodada das Eliminatórias. O Brasil enfrenta o Peru na próxima terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.