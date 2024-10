Igor Jesus celebra gol em estreia pela Seleção e parabeniza grupo por vitória sobre o Chile

A Seleção Brasileira venceu o Chile por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Estreando com a camisa do Brasil, Igor Jesus marcou o gol de empate. O atacante do Botafogo celebrou o feito e parabenizou o grupo.

"Muito feliz pelo gol. Parabéns também a todo o grupo, que se entregou do começo ao fim. Trabalhamos muito bem na semana e colocamos em prática o que trabalhamos. Feliz pela vitória", disse à TV Globo.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior subiu para o quarta lugar do torneio, com 13 pontos. Veja a tabela completa e atualizada AQUI.

O Brasil volta a campo na terça-feira, quando encara o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias. O embate será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília).