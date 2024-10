Guilherme completa dois meses sem marcar gols e perde artilharia do Santos

Um dos principais jogadores do Santos em 2024, Guilherme vive um momento complicado. O atacante passa por uma seca de gols.

A última vez que o camisa 11 foi ás redes foi em 9 de agosto, ou seja, há dois meses atrás. Ele anotou dois na vitória de 3 a 0 do Peixe sobre o Paysandu, em Belém (PA), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o Alvinegro Praiano jogou mais 10 vezes, mas Guilherme não conseguiu mais anotar gols. Neste período, ele contribuiu com apenas duas assistências.

Contratado no começo do ano, o atacante soma 39 partidas com a camisa alvinegra. Destas, ele foi titular em 37. Além disso, marcou 10 tentos e deu oito assistências.

O jogador de 29 anos foi por um bom tempo o artilheiro do Santos na temporada, mas perdeu o posto na última segunda-feira. Agora, o líder é Giuliano, com 11 bolas na rede.

Guilherme espera encerrar esse jejum no próximo sábado, quando o Peixe encara o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 18h30 (de Brasília).