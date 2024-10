Gaviões define parceiros e atualiza projeto para quitar Neo Química Arena

Do UOL, em São Paulo

A Gaviões da Fiel deu atualizações sobre o plano de quitação da Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O clube tem cerca de R$ 700 milhões de dívida.

O que aconteceu

A organizada afirmou que o projeto "segue nos planos" e que tem trabalhado diariamente para organizar a iniciativa.

A Gaviões já definiu os parceiros, as estratégias e até mesmo a plataforma de doação. O objetivo é reunir um valor próximo ou igual ao total da dívida, com relação direta entre dinheiro e Caixa Econômica. O clube, inclusive, já aprovou a ideia.

A parte burocrática, no entanto, ainda é empecilho. As pendências econômicas entre o alvinegro e o banco travam a divulgação exata do valor a ser pago.

Para que a iniciativa siga adiante, se faz necessário resolver toda a parte burocrática entre Caixa e Corinthians, inclusive o valor correto e devido para quitação, a fim de garantir que a campanha alcance o seu objetivo principal de direcionar todo o valor arrecadado para uma conta da Caixa e que o banco utilize o saldo exclusivamente para liquidação da dívida Gaviões da Fiel

A Gaviões pediu paciência aos torcedores e reforçou o pedido para que os torcedores não caiam em golpes de perfis falsos.