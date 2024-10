Flamengo encaminha acordo com a CBF por parte dos salários de Pedro

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo encaminhou o acordo com a CBF para o pagamento de uma parte dos salários do atacante Pedro. Ele sofreu grave lesão no treino pela seleção brasileira em 4 de setembro.

O que aconteceu

O Fla espera o fim da Data Fifa para se reunir com a CBF. Rodolfo Landim e Ednaldo Rodrigues vão definir os últimos detalhes e assinar o acordo depois das Eliminatórias.

A seleção jogou nesta quinta e entra em campo novamente na terça-feira. Quando o mandatário da confederação retornar de Brasília, o encontro acontecerá para sacramentar a decisão.

O Flamengo pediu que a CBF fosse responsável por cerca de 40% dos vencimentos de Pedro. O programa da Fifa cobre somente os custos da carteira de trabalho, representando mais ou menos 60% dos valores. O restante é em direitos de imagem.

O ressarcimento da Fifa acontece porque Pedro se lesionou durante a Data Fifa. O Fla tem direito ao "FIFA Club Protection Programme" (Programa de Proteção dos Clubes da Fifa).

O Programa de Proteção dos Clubes da Fifa tem um período máximo de cobertura de 365 dias. O teto de pagamento é de 7,5 milhões de euros (R$ 46,77 milhões) por ano.

O prazo de recuperação de Pedro é estimado em oito meses. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em um treino da seleção brasileira. O Flamengo afirma que a CBF submeteu o atacante a uma carga muito alta para uma pessoa que havia acabado de retornar de lesão. A entidade nega.

Pedro retornou ao Ninho do Urubu na semana passada. Ele deu inicio à fisioterapia no mesmo dia da chegada de Filipe Luís.