Fifa fecha parceria com Konami, rival do EA FC, para Copa do Mundo virtual

Do UOL, em São Paulo

A Fifa e a desenvolvedora de jogos Konami, criadora do eFootball, juntaram forças. Até 2023, elas eram "rivais" no universo dos games de simulação de futebol com a concorrência entre FIFA e PES (Pro Evolution Soccer).

O que aconteceu

A entidade máxima do futebol e a empresa japonesa fecharam parceria e vão realizar duas edições da Copa do Mundo virtual neste ano. O torneio, chamado de FIFAe World Cup, será agora disputado no game eFootball tanto nas versões de console como de celular.

O jogo da Konami se juntará ao Rocket League e ao Football Manager no "ecossistema" de jogos nos campeonatos eletrônicos da Fifa. No entanto, isso não significa que eFootball virará o antigo game FIFA. O anúncio divulgado foi de uma parceria para a realização dos eventos.

Fifa e Konami eram concorrentes no meio digital até a EA Sports sair de cena. A desenvolvedora norte-americana desistiu de renovar o contrato milionário de décadas com a entidade de futebol e, desde o ano passado, passou a chamar o seu game de EA FC.

O primeiro torneio da nova parceria terá 18 países convidados, entre eles o Brasil. As nacionalidades foram escolhidas por fatores como base de jogadores e resultados em competições anteriores. As fases de classificação se iniciam nesta quinta-feira (10).

Estamos extremamente entusiasmados em unir forças com a Konami. Esta colaboração se alinha perfeitamente com a nossa missão de promover o futebol globalmente e fornecer uma plataforma para os jogadores mostrarem as suas habilidades. Acreditamos verdadeiramente em um ecossistema inclusivo que permite que diferentes comunidades façam parte das competições FIFAe. Romy Gai, Diretor de Negócios da Fifa

Países com representantes na 1ª Copa do Mundo Fifae com eFootball