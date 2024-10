Ferroviária planeja CT após ascensão meteórica na série B: 'Outro patamar'

No De Primeira, o executivo de futebol da Ferroviária, Jorge Macedo, falou sobre a ascensão meteórica da Araraquara-SP. A Locomotiva subiu da Série D para a Série B nas duas últimas temporadas e está de volta à segunda divisão do futebol nacional após 30 anos.

Jorge Macedo destacou que a chegada da família Bertolucci, conhecida pelo agenciamento de jogadores no mercado, foi decisiva nesse processo. "Eles colocaram a Ferroviária em outro nível, outro patamar", disse o dirigente. Ele também destacou a campanha do time feminino, que busca uma vaga no mata-mata da Libertadores.

'Ferroviária em outro patamar': "A Bertolucci é uma empresa que está consolidada no mercado há muito tempo como a maior empresa de agenciamento do futebol brasileiro. Em dezembro de 2022, ela foi convidada através do dono da SAF da Ferroviária e assumiu já no meio da montagem do Campeonato Paulista. Então, eles tiveram bastante dificuldade no início, mas levaram todo esse trabalho que eles fazem no agenciamento de jogadores também para a gestão do clube, com muita seriedade, honrando todos os compromissos, um trabalho com perspectiva a longo prazo, e eles conseguiram. O Filippo Bertolucci é o filho do Juliano e é o presidente do clube, que toca mais com a gente. Está sempre presente, fazendo um trabalho fantástico e colocou a Ferroviária em outro nível, outro patamar. Eles já têm essa expertise no meio do futebol".

'Precisamos voltar à elite do Paulistão': "A gente está agora no foco de planejamento para essa Série B e o clube vai ter que investir bastante na questão estrutural, na construção do Centro de Treinamento, já adquiriu um terreno para construção, vai um CT com quatro campos e todas as condições pra gente conseguir agregar valor pro nosso jogador, pra gente conseguir dar toda essa estrutura para os atletas. Então, o pensamento todo agora é nesse planejamento, e essa questão da liga também faz parte disso. A gente tem uma mudança de patamar no departamento de marketing, nas questões de patrocínios e a gente está muito focado agora nessa questão do futebol. A gente tem uma Série A2 pela frente e precisamos voltar à elite do Campeonato Paulista, é fundamental isso. Esse início de 2025 vai ser bastante complicado, ano passado fizemos a melhor campanha e saímos no primeiro mata-mata, então o foco vai ser subir e ao mesmo tempo planejando a equipe para a Série B".

'Partida decisiva na Libertadores feminina': "Elas já tiveram as duas primeiras rodadas e agora vem a partida decisiva, precisa de uma vitória para se classificar. É uma equipe que está sempre chegando, a Ferroviária faz um excelente trabalho no feminino com todas as categorias. É impressionante, desde os 10 anos de idade a gente já vê meninas treinando e buscando seu espaço. Ao mesmo tempo também, no futebol masculino, a gente tem uma categoria de base muito forte, com diversos jogadores já em outras equipes. No feminino, agora é torcer para que elas consigam essa vaga para a próxima fase da Libertadores".

