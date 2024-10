Felipe Melo, do Fluminense, indica aposentadoria ao fim de 2025 e destaca desejo de virar treinador

Felipe Melo está perto de se aposentar dos gramados. Nesta quinta-feira, o volante e zagueiro do Fluminense revelou que sua aposentadoria já tem data marcada. O jogador de 41 anos afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que deve parar de atuar profissionalmente no fim do ano de 2025.

Felipe Melo tem contrato com o Fluminense até o final de 2024. Ele reforçou o desejo de renovar e seguir defendendo as cores do clube até o ano de sua aposentadoria e indicou a vontade em disputar o Mundial de Clubes, previsto para o ano que vem.

"Obviamente eu ainda não comecei a minha transição. Apesar de ter contrato até dezembro, ainda quero e sonho muito em renovar com o Fluminense, em jogar o Mundial. Mas a decisão de parar de jogar futebol no final do ano que vem já está tomada", declarou o jogador.

O volante do Tricolor carioca também destacou que já pensa nos próximos passos da carreira e já traçou uma de suas metas: se tornar treinador para, no futuro, comandar uma equipe profissionalmente.

"Logo depois, vamos ver o que eu vou fazer de imediato, mas sim, vou me tornar treinador de futebol", complementou Felipe Melo.

Atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt disse em coletiva recente que só tratará da renovação de Felipe Melo e dos demais jogadores com contratos chegando ao fim (Marcelo, Manoel, Diogo Barbosa e Lucumí) após o término do Campeonato Brasileiro - em que a equipe briga contra o rebaixamento.

Felipe Melo disputou 23 partidas com a camisa do Fluminense nesta temporada, sendo 19 como titular e quatro saindo do banco de reservas. O volante, porém, perdeu espaço entre os titulares após sua última lesão e também depois da chegada do técnico Mano Menezes.

Com Felipe Melo à disposição, o Fluminense retorna aos gramados após a pausa para a data Fifa. O Tricolor carioca terá pela frente um clássico contra o Flamengo, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã.