Federer, Cristiano Ronaldo e Mbappé: as reações sobre a aposentadoria de Nadal

Um dos maiores da história do tênis, Rafael Nadal marcou uma data para colocar um ponto final em sua carreira como jogador de tênis profissional. Ele irá se despedir no mês de novembro, após a disputa da Copa Davis. O anúncio desta quinta-feira sensibilizou fãs e estrelas do esporte mundial.

Na publicação feita nas redes sociais sobre sua aposentadoria, Nadal recebeu diversas mensagens de famosos do mundo esportivo. Confira:

Roger Federer (ex-tenista)



Que carreira, Rafa! Eu sempre esperei que esse dia nunca chegasse. Obrigado pelas memórias inesquecíveis e por todos os feitos incríveis neste jogo que amamos. Foi uma honra absoluta.

Cristiano Ronaldo (jogador de futebol do Al Nassr)



Rafa, que carreira incrível! Sua dedicação, paixão e talento incrível inspiraram a milhões no mundo. Foi uma honra ser testemunha de sua trajetória e poder te chamar de amigo. Parabéns por uma carreira assombrosa. Aproveite a aposentadoria.

Kylian Mbappé (jogador de futebol do Real Madrid)



Parabéns pela carreira Rafa, um exemplo como jogador e pessoa. Aproveite sua aposentadoria. Você sempre será uma lenda.

Vinícius Jr (jogador de futebol do Real Madrid)



LENDA!!! Parabéns por tudo. Foi um prazer ver você no topo por tanto tempo!! Você é um exemplo para todos. Obrigada por tanto!!

Marcelo (jogador de futebol do Fluminense)



Obrigado por tanto. É um exemplo de talento e superação. Foi uma honra te ver brilhar e inspirar muitas pessoas. Parabéns por sua carreira gigante.

Lucas Va?zquez (jogador de futebol do Real Madrid)



Parabéns pela carreira Rafa! Você é o maior exemplo dos valores do esporte! Obrigado por nos fazer gostar tanto do tênis e sempre representar a Espanha!

Tony Kroos (ex-jogador de futebol)



Que exemplo como jogador e o mais importante como pessoa! Até breve, Rafa.

Manuel Neuer (jogador de futebol do Bayern de Munique)



Carreira inacreditável! Tudo de bom, Rafael Nadal.