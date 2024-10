Executivo do Corinthians faz visita de relacionamento na Federação Paulista de Futebol

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, fez uma visita de relacionamento na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) na tarde desta quinta-feira.

Segundo o Timão, Fabinho se encontrou com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, o vice-presidente Mauro Silva, além de outros dirigentes da FPF. O executivo do Corinthians abordou temas do interesse do clube junto à entidade que comanda o futebol paulista.

Recentemente, a FPF manifestou apoio ao Timão na "briga" pela mudança de data da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a partida a pedido de Flamengo e Atlético-MG para revolta de Corinthians e Vasco.

O elenco do alvinegro treinou em dois períodos nesta quinta-feira, intensificando a preparação durante a pausa de jogos por conta da data Fifa. O Timão volta a entrar em campo na noite do dia 18 de outubro (quinta-feira), contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena.