Ex-jogador do Flamengo, Reinaldo revela inspiração em Jorge Jesus: "Apaixonado pela ideia de jogo dele"

Com passagem marcante pelo Flamengo na década de 1990, Reinaldo, ex-atacante e agora técnico do Maricá, revelou que tem como inspiração alguns treinadores, entre eles o português Jorge Jesus.

"Tenho muitas inspirações. Trabalhei com grandes treinadores como Vanderlei Luxemburgo, Carlinhos Violino, Paulo Cesar Carpegiani, Oswaldo de Oliveira e Zico. Quando parei e vi que queria ser treinador, comecei a olhar outros treinadores como Jorge Jesus. Desde a época do Benfica já acompanhava e era apaixonado pela ideia de jogo, pela forma como as equipes dele jogam", disse em entrevista ao DIA.

Além de Jorge Jesus, o comandante, que garantiu o título da Série A2 com o Maricá, revelou que também gosta de ver as equipes treinadas por Rogério Ceni.

"Também gosto de ver as equipes do Rogério Ceni. Sempre com a bola e de forma propositiva, com uma ideia de jogo bem definida. Jair Ventura sempre tem equipes organizadas e equilibradas. São minhas três inspirações. Em cima disso, tenho a minha própria identidade como treinador e espero ter uma carreira vitoriosa como todos esses treinadores", completou Reinaldo.

Revelado pelo Flamengo, Reinaldo afirma que a diretoria acertou em substituir Tite por Filipe Luís.

"Acho que o Flamengo fez a escolha certa com a efetivação do Filipe Luís, que apesar do pouco tempo de carreira já tem título na base. Como jogador, trabalhou com treinadores com diversas ideias de jogo e, com certeza, extraiu um pouco de cada um para criar uma identidade. Acho que não teve escolha melhor. Não tenho dúvidas que o Filipe Luís vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro", afirmou.

Além do Rubro-Negro, Reinaldo também vestiu a camisa do Botafogo, em 2009. Assim, o ex-jogador disse que acompanha alguns jogos do Fogão, e que também admira o trabalho feito por Artur Jorge.

"Artur Jorge faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro. É um excelente treinador, muito seguro nas suas ideias de jogo e está sendo agradável tê-lo no Brasil. É prazeroso ver o Botafogo jogar. Na maioria das vezes joga no 4-2-4, com dois extremos e dois homens por dentro. Muitas vezes libera os laterais ao mesmo tempo e joga os extremos para dentro. É a equipe mais agradável de assistir, que faz transições rápidas e chega o tempo todo com muita gente no ataque", finalizou.