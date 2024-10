Estrelas do esporte e Real Madrid enaltecem Nadal: 'Uma das maiores lendas'

Do UOL, em São Paulo

Estrelas do mundo do esporte se pronunciaram sobre a aposentadoria de Rafael Nadal, lenda do tênis.

O que aconteceu

Roger Federal lamentou o adeus do grande rival e amigo: "Sempre esperei que esse dia nunca chegasse". O suíço disse que foi uma honra dividir quadra com ele.

Cristiano Ronaldo exaltou o tenista espanhol: "Que carreira incrível". O jogador português destacou que a dedicação e paixão de Nadal foi uma inspiração.

Vini Jr também se rendeu ao ídolo do tênis "Exemplo para todos". O atacante brasileiro se juntou a CR7 e a outros esportistas que reverenciaram o espanhol de 38 anos.

O Real Madrid escreveu uma mensagem ao seu ilustre torcedor: "Uma das maiores lendas do esporte". O clube citou orgulho por ter o tenista como um dos representantes da torcida.

Que carreira, Rafa! Sempre esperei que esse dia nunca chegasse. Obrigado pelos momentos inesquecíveis e por suas incríveis conquistas no esporte que amamos. Foi uma honra absoluta. Roger Federer

Rafa, que carreira incrível você teve! Sua dedicação, paixão e talento incrível inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo. Foi uma honra testemunhar sua jornada e poder chamá-lo de amigo. Parabéns pela carreira incrível! Aproveite sua aposentadoria. Cristiano Ronaldo

Lenda!!! Parabéns por tudo. Foi um prazer te er por tanto tempo no topo. É um exemplo para todos. Vini Jr

Obrigado por tanto!!! Você é um exemplo de talento e superação. Foi uma honra ver você brilhar e inspirar muitas pessoas!!! Parabéns pela sua carreira gigante. Marcelo

Admiração e carinho por uma das maiores lendas do esporte espanhol e mundial de todos os tempos. Para nós e para todos os torcedores do Real Madrid, é e será sempre um motivo de orgulho que uma lenda como Rafa Nadal represente o nosso clube como membro honorário. Real Madrid

Aposentadoria de Nadal

O espanhol de 38 anos vai entrar em quadra pela última vez como profissional em novembro, na Davis Cup Finals, representando seu país. O torneio será disputado entre os dias 19 e 24 do próximo mês. Ele chegou à final da Davis Cup no início de sua trajetória, em 2004.

Nadal se despede do tênis com 92 títulos ATP em 23 anos na carreira. Ao todo, registrou 1080 vitórias e 227 derrotas e ganhou R$ 752 milhões em prêmios, somando bônus em simples e duplas.

Ele foi o primeiro tenista a conquistar 22 Grand Slams — foi ultrapassado recentemente por Djokovic. É o maior vencedor em Roland Garros, com 14 títulos.

Nadal vinha sofrendo com problemas físicos nos últimos anos. Ele precisou abandonar competições no meio e despencou no ranking.

O espanhol passou 209 semanas como o tenista número 1 do mundo. Atualmente, está na 158 posição.

Ele é o segundo do 'Big 3' a encerrar a carreira, depois de Roger Federer. Com isso, Djokovic é o único do trio que segue na ativa.