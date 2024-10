Dorival promete seleção muito forte em dois anos, mas cita 'apertos' até lá

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, admite que passar aperto pode ser o caminho da seleção até a Copa do Mundo. A vitória contra o Chile, por 2 a 1, de virada, pelas Eliminatórias, foi um exemplo. Ao mesmo tempo, Dorival estima que em dois anos a seleção estará "muito forte".

"Uma renovação não é simples. Hoje, tínhamos quatro jogadores que finalizaram a última partida da Copa e isso tem um peso considerável. Não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior. Isso dificulta um pouco mais esse encontro de equilíbrio com a jovialidade dos meninos, além da experiência de alguns. Essas oscilações acontecem por isso e continuarão acontecendo, temos que ter paciência. Teremos equipe muito forte daqui a dois anos, mas passaremos algum aperto até lá", disse o treinador, em Santiago, após a partida.

Presença de Igor Jesus no ataque. "A presença do Igor preencheu um pouco aquilo do homem mais presente na área, sendo um pivô e flutuar também no ataque à última linha. Tivemos consideravelmente no dia de hoje e não vínhamos tendo. Foi uma mudança de comportamento em relação ao que foi treinado, trabalhado e repetido. Atacamos a última linha em muitos momentos, criando mais oportunidades do que em outros jogos. Isso daí foi o maior ganho que tivemos".

Análise do jogo com gol cedo. "Nível de concentração tem que ser muito alto sempre, aconteceu, foram felizes. Mas fico muito feliz com a maturidade da equipe, mesmo muito jovem. Tivemos equilíbrio, tranquilidade, acelerando com a posse, invertendo o lado da jogada. Gols saíram dessa forma, em inversões. No momento final o que foi trabalhado ficou claro. Estamos caminhando passo a passo, aos poucos. Aos pouquinhos tentando encontrar um melhor caminho".

O que mais Dorival disse

Recado ao torcedor

"Estávamos totalmente afastados da seleção de fato geral, não por culpa de um ou de outro, mas momento do país, da seleção, conturbado de forma geral. Vejo oportunidade de dar as mãos e trazer o torcedor para o nosso lado. Quando assumi a seleção, todos falaram de renovação. Falo pela última vez. Queriam renovação, está sendo feita e não se alcança resultado na mesma velocidade com que se busca renovação. É interessante que o país quer sucesso antes do trabalho, isso acredito que só no dicionário. Isso jamais aconteceu no dia a dia. Vamos oscilar, não vamos ter jogos maravilhosos, mas estamos crescendo aos poucos. Resultados nunca foram o que desejávamos, tudo isso vai acontecer no momento certo, com pés no chão, equilíbrio, e contando com o apoio do torcedor. Aos poucos o torcedor virá. Se fizermos trabalho em conjunto, virá. Não podemos estar separados, temos que mostrar que boas coisas estão acontecendo. Com trabalho, dedicação, resiliência para suportar, podemos crescer e ficar muito fortes. Podem esperar que esse momento vai chegar".

Paquetá suspenso - André com dor

"André teve choque muito forte no último treinamento. Ele estava tendo alguma dificuldade até de performar em razão da batida. Fez trabalho intenso para poder estar em campo. Paquetá tinha cartão, aproveitamos para mexer no meio, tentando ganhar mais dinâmica. Conversamos sobre possível vinda de algum atleta, sim. Provavelmente até o fim da noite, no mais tardar amanhã, teremos essa definição para ter um grupo completo, conhecendo mais cada um deles. Fato importante pela sequência e ideia mais clara de tudo que acontece".

Futebol brasileiro em alta

"Todos são brasileiros, independentemente de estarem dentro ou fora do país. Todos são observados, até os que imaginam que não acontece, como em ligas mais distantes e também são olhados. Fico feliz de jogadores do Campeonato Brasileiro serem aproveitados, outros são observados. Ele também [Matheus Pereira]. Já teve certo destaque ano passado. É questão de tempo e oportunidade para definir de maneira mais clara o que temos na mão. Foram seis jogadores fora de combate, nas demais sempre em momento de convocação dificuldades em vários nomes. Na primeira delas o Marquinhos não teve condições. É tudo dinâmica de um dia para o outro, pode-se alterar todo o programado. As respostas abrem espaços e caminhos para outros".