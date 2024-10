Dorival prevê dificuldades contra vice-lanterna das Eliminatórias: "Diferença é mínima"

O técnico Dorival Júnior não se deixa iludir com o fato de enfrentar o vice-lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas nesta quinta-feira. Embora o favoritismo esteja todo do lado do Brasil, o treinador prevê um confronto difícil contra o Chile, em Santiago.

"Independentemente da posição de momento de cada equipe, não tem esse lado de obrigação excessiva. Temos a obrigação de fazer o maior número de pontos possíveis, nos aproximar daqueles que estão na nossa frente. Teremos dois jogos complicados. Não pensem que por estarem lá embaixo serão jogos fáceis", comentou Dorival.

O Brasil é o atual quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, com dez pontos, somente um a mais que a Bolívia, primeira equipe fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. O Chile, por sua vez, é o vice-lanterna, com cinco tentos, ficando à frente apenas do Peru, que é o adversário seguinte da Seleção.

"São as duas equipes na parte de baixo da tabela, mas a diferença de pontos é mínima, ninguém está em uma situação confortável, a própria rodada anterior nos mostrou isso. Nós poderíamos ter nos aproximado mais dos times de cima, mas não aconteceu o resultado que gostaríamos. Teremos dois jogos muito complicados, independentemente do momento, até porque nosso momento também não é positivo", prosseguiu o técnico da Seleção.

Teoricamente os próximos dois compromissos da Seleção Brasileira não serão dos mais difíceis. Porém, dois resultados aquém das expectativas nesta Data FiFA colocarão ainda mais pressão sobre o time canarinho. Por essas e outras que os jogos contra Chile e Peru são oportunidades imperdíveis para que Dorival e seus comandados possam recuperar a confiança e iniciarem uma volta por cima.

"Temos que ter consciência que precisamos nos recuperar, independentemente do adversário que esteja na nossa frente. Espero uma equipe com mais confiança, acreditando um pouco mais, para fazermos dois jogos bons", concluiu Dorival Júnior.