Dorival faz 'mudanças impactantes' na seleção: PVC explica na prancheta

A seleção brasileira entra em campo hoje (10) contra o Chile, às 21h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa, precisando jogar bem e com Dorival Jr. apostando em mais uma formação diferente. O Brasil vem de derrota para o Paraguai e ocupa apenas a 5ª posição.

Na Prancheta do PVC, no De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho destacou que a seleção terá "mudanças impactantes". As duas principais alterações são a entrada de Igor Jesus como centroavante e a escalação de Raphinha na função de camisa 10.

É um 4-2-3-1 e com algumas mudanças impactantes. A principal delas é o Raphinha por dentro. É verdade que com o Hansi Flick no Barcelona o Raphinha está jogando assim, então pode funcionar, mas é mais uma experiência — você vai ter o Raphinha camisa 10, o Savinho pela direita e o Rodrygo pela esquerda, podendo inverter. E o Igor Jesus na frente, que é uma referência que ele quer tentar como centroavante e ao mesmo tempo uma contradição, porque ele entendia que não precisava de centroavante e queria reproduzir o Real Madrid no 4-3-1-2, com Vini Jr. e Rodrygo na frente. Depois, ele tentou usar o centroavante com Pedro, Pedro se machucou e ele vai testar o Igor Jesus nessa função. É uma alternativa, mas é mais uma mudança.

E os dois volantes: o André está se firmando como primeiro volante, e o Paquetá vai ser o segundo homem de meio-campo. O que vai precisar? De muito retorno do Savinho e do Rodrygo, para poder fazer um linha defensiva mais compacta e ao mesmo tempo ter uma sanfona que faça chegar com criatividade pelos dois lados do campo, com Rodrygo e com Savinho. Tem que montar um time, e hoje a seleção não é um time, ainda. PVC

