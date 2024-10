Dorival confirma Seleção com duas novidades para enfrentar o Chile; veja escalações

A Seleção Brasileira está escalada para o jogo contra o Chile, nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior promoverá duas estreias.

Na lateral esquerda, Abner, do Lyon, será titular. Já no ataque, a novidade é Igor Jesus, do Botafogo.

Assim, o time terá: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Vale lembrar que Dorival precisou fazer cinco cortes por lesão. Alisson, Éder Militão, Bremer, Guilherme Arana e Vinicius Júnior estavam na primeira lista, porém se contundiram.

Do outro lado, o técnico Ricardo Gareca montou o Chile com: Cortés; Loyola, Kuscevic, Maripán, Galdames e Pavez; Echeverría, Valdés; Osorio, Dávila e Vargas.

A bola rola no gramado do estádio Nacional de Santiago, em Santiago, no Chile, a partir das 21 horas (de Brasília).