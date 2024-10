Desfalcado, Internacional se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Grêmio no Brasileirão

Após quatro dias de folga em função da data Fifa, o elenco do Internacional se reapresentou nos treinos na tarde desta quinta-feira. Desfalcado, o grupo colorado abriu a preparação para o clássico contra o Grêmio, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinamento no CT Parque Gigante foi fechado para a imprensa, mas o clube divulgou alguns detalhes em nota. Os jogadores do Inter inauguraram os trabalhos com atividades físicas de força na academia. Em seguida, o técnico Roger Machado, junto de sua comissão, organizou exercícios com bola no gramado.

O Internacional não divulgou novidades sobre os lesionados Rafael Borré e Agustín Rogel. O Colorado, porém, divulgou um vídeo do atacante colombiano na academia do CT, fazendo exercícios na bicicleta ergométrica. Já o uruguaio não apareceu nas imagens.

Existe a expectativa de que o treinador possa contar com Borré e Rogel no GreNal, mas ainda não há nenhuma certeza. O que é certo é que a pausa no calendário poderá ser uma aliada na recuperação de ambos os jogadores.

Além disso, o Inter também não tem três jogadores à disposição nessa data Fifa. Enner Valencia e Rochet estão com Equador e Uruguai, respectivamente, para disputa das Eliminatórias. Já Gustavo Prado está a serviço da Seleção Brasileira sub-20.

O elenco colorado ainda terá mais de uma semana até o clássico gaúcho. Internacional e Grêmio se enfrentam no próximo sábado (19), a partir das 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 30ª rodada da Série A.

O Internacional aparece na sexta colocação do Brasileiro, com 46 pontos, e ainda sonha com uma vaga no G4 do torneio nacional. A equipe ainda detém uma invencibilidade de nove jogos e quer vencer o GreNal para dar sequência ao bom momento que vive.