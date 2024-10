Criciúma x Santos: veja onde assistir ao Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Nesta quinta-feira, o Santos encara o Criciúma pela terceira rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A bola rola no gramado do CT do Criciúma 1 a partir das 15h30 (de Brasília).

O jogo terá transmissão no YouTube do Criciúma.

O Santos soma uma derrota e uma vitória na competição. Com três pontos, a equipe aparece em sexto lugar do Grupo B. O Criciúma, por sua vez, está zerado, na lanterna.