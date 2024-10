Coronado vê números crescerem após chegada de Ramón e vira 12º jogador no Corinthians

O meio-campista Igor Coronado vive uma fase especial com a camisa do Corinthians. Contratado sob alta expectativa no início do ano, ele cresceu de produção nos últimos meses e virou uma espécie de 12º jogador de Ramón Díaz.

Coronado vinha tendo dificuldades para se firmar de vez no Timão. Ele sofreu com problemas físicos, algumas lesões e não conseguiu cavar uma vaga no time titular.

Ele chegou a iniciar algumas partidas, mas em momentos pontuais. O cenário, todavia, se alterou a partir da chegada do técnico Ramón Díaz.

Os números do atleta de 32 anos cresceram sob o comando do treinador argentino. Em 20 partidas disputadas com o comandante, ele distribuiu quatro assistências e anotou dois gols.

Anteriormente, ao lado do técnico português António Oliveira, Igor Coronado também fez dois tentos, mas concedeu somente um passe para gol no período. O meia, ainda, vive uma sequência de jogos pelo time. Ele participou dos oito últimos compromissos da equipe, como reserva ou titular.

Coronado tem sido titular do Corinthians nas copas, mas geralmente é reserva de Rodrigo Garro no Brasileirão, onde o time tem focado suas atenções.

Neste momento, a equipe de Ramón Díaz está no 18º lugar da tabela de classificação, com 29 pontos conquistados, e vem de um frustrante empate contra o Internacional. O time abriu vantagem duas vezes, mas tomou o empate já nos acréscimos, desperdiçando a chance de terminar a rodada fora do Z4.

Na próxima rodada, a 30ª do Campeonato Brasileiro, o Timão mede forças com o Athletico-PR. A partida irá ocorrer no próximo dia 17, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.