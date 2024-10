Coritiba lança terceiro uniforme para celebrar os 115 anos do clube

Nesta quinta-feira, o Coritiba apresentou seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada. Os dois modelos (jogador e goleiro) chegam para celebrar o aniversário de 115 anos da instituição, que é comemorado no próximo sábado. A camisa traz referências a Breyer, ex-jogador do clube chamado de "coxa-branca", termo que foi adotado de forma carinhosa por toda a torcida. O apelido surgiu nos anos 40, como uma forma de insulto, mas virou um motivo de orgulho para os alviverdes.

O modelo foi desenvolvido pela Diadora, fornecedora de material esportivo italiana que passou a patrocinar o clube nesta temporada. A camisa dos jogadores é monocromática, em um tom verde escuro, o denominado Verde Coritiba, cor proprietária e exclusiva do clube.

A peça também conta com listras horizontais compostas por tipografias que misturam o clássico e o moderno, onde se destacam frases como "Nascido para ser Coxa", "Breyer" e "Coritiba, 115 anos". O uniforme também carrega um patch especial para celebrar o aniversário.

A versão que será usada pelos goleiros é predominantemente preta, apresenta estilo retrô e conta com detalhes em branco na gola e nas mangas. Esta é uma releitura do uniforme utilizado em 1941, ano em que Breyer, que atuava como zagueiro, ganhou destaque com a camisa do Coritiba.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coritiba (@coritiba)

As camisas poderão ser encontradas nas versões masculina, feminina, juvenil e infantil, a partir de R$377,99. Sócios do clube têm desconto de até 20% de desconto.

"É um modelo em que o torcedor consegue encontrar diversas referências e sentir o orgulho de vestir uma camisa que carrega a história centenária do Coritiba. Muitas camisas são lançadas mundo afora e é unanimidade para todos nós que essa é uma das mais bonitas que já vimos no nosso futebol", disse Renato Kobbi, Diretor Comercial e de Negócios do Coritiba.

"Além disso, tivemos irrestrita parceria da Diadora, que nos ajudou a desenvolver o modelo, agregando modernidade e qualidade a um uniforme que simbolicamente é lançado na semana de aniversário do clube, celebrando uma verdadeira relação de paixão e amor do Coxa com sua torcida", complementou.

O lançamento engloba uma série de ativações programadas pela direção para o aniversário. O produto estará disponível nas lojas Coxa Store Couto Pereira, Shopping Palladium, Jockey Plaza Shopping e no site www.coxastore.com.br nesta sexta-feira, às 10h (de Brasília).