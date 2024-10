Corinthians oficializa a contratação do técnico Orlando Ribeiro para a equipe sub-20

O Corinthians oficializou a contratação do técnico Orlando Ribeiro para a equipe sub-20 nesta quinta-feira. O treinador passa a comandar o time que terá pela frente o Palmeiras no próximo sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paulista da categoria.

Orlando Ribeiro possui vasta experiência com futebol de base. Ele iniciou sua trajetória como técnico avaliador no São Paulo. Depois, passou a comandar o sub-15 do Tricolor e pulou de categoria a categoria até chegar ao sub-20. Lá, conquistou o título da Copa São Paulo, em 2019, e da Copa do Brasil, em 2018.

Em seguida, o profissional passou a orientar o sub-17 do Palmeiras. Pelo Alviverde, foi campeão da Fam Cup, no ano de 2021.

Na temporada seguinte, assumiu o sub-20 do Santos. O início de sua passagem pelo Peixe foi promissor, sobretudo o primeiro ano, quando ergueu o troféu do Campeonato Paulista da categoria. O belo futebol praticado pelo time, aliás, o fez assumir interinamente a equipe profissional na reta final daquela temporada.

O treinador foi demitido no Peixe em virtude das campanhas decepcionantes na Copinha e no Brasileirão sub-20 deste ano. O profissional, agora, irá comandar o quarto grande do Estado de São Paulo em sua carreira. Orlando Ribeiro chega ao Corinthians para substituir Raphael Laruccia, rebaixado à categoria sub-17.

Além de Orlando, chegam ao Corinthians o preparador físico Juliano Dutra e o auxiliar técnico Nenê, ex-zagueiro campeão paulista e brasileiro pelo Timão em 1999.

O clássico contra o Palmeiras, válido pela ida das quartas de final do Estadual, será disputado no próximo sábado, às 15 horas (de Brasília), na Fazendinha. A volta está marcada para o dia 20 de outubro, com mando palmeirense.