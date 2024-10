Corinthians notifica Fla por Hugo Souza, mas clubes divergem sobre garantia

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O Corinthians já notificou o Flamengo sobre a intenção de compra do goleiro Hugo Souza. Os dois clubes, porém, divergem sobre os próximos passos. Os cariocas acreditam que ainda precisam receber uma garantia de pagamento, enquanto os paulistas veem de outra maneira.

O que aconteceu

O clube paulista já informou ao Fla que quer exercer a opção de compra de Hugo. Por contrato, isso pode ser realizado a partir de hoje.

O Corinthians, porém, não vai fazer o pagamento à vista. Por isso, no entendimento do Flamengo, vai precisar apresentar garantias que sejam aceitas pelo rubro-negro para ter o goleiro em definitivo. Essas seriam as duas únicas opções nesse modelo de negócio (pagar à vista ou apresentar garantias). No entendimento dos cariocas, os paulistas não tem dinheiro para exercer a compra de forma imediata e, por isso, vão necessitar de um acordo.

O Flamengo quer garantias a curto prazo. O clube carioca quer se precaver de calotes ou atrasos e teve uma experiência negativa com a venda de Matheuzinho recentemente. O clube, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o tema.

Pelo lado do Corinthians, a posição é que o contrato entre os clubes diz não haver necessidade de pagamento neste momento. O clube paulista entende que precisa apresentar uma garantia, que é o pré-contrato estabelecido com Hugo.

Esse pagamento seria feito a partir de 2025. São quatro parcelas semestrais a partir de janeiro de 2025. Veja a nota oficial ao final da matéria.

Havendo acordo entre os clubes, o goleiro será vendido. A pressa do Corinthians tem a ver com a multa de R$ 500 mil para que Hugo entre em campo nos duelos entre as duas equipes. A diretoria já pagou no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e não quer pagar novamente.

O Corinthians quer adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. O valor dessa operação é de 800 mil euros (R$ 4,7 milhões). O Timão pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro pelo empréstimo até o fim do ano.

Há algumas semanas, o Corinthians garantiu ter o dinheiro para comprar o goleiro. Na ocasião, o presidente do clube, Augusto Melo, afirmou que ele estaria em campo na semifinal contra o Fla. Ele errou o prazo para realizar a operação, já que acreditava ser em 1º de outubro.

Tudo sob controle. Hugo tem contrato conosco, só falta definir a data e pagar. O dinheiro está reservado, está tudo tranquilo. Existe uma data na qual ele tem que ser pago e infelizmente temos de esperar essa data. O Hugo joga de um jeito ou de outro. Augusto Melo, presidente do Corinthians, em 20 de setembro

Veja a nota do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Clube de Regatas do Flamengo. De acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo firmado entre os clubes em julho deste ano, o pagamento será efetuado em quatro parcelas semestrais a partir de janeiro de 2025.