Corinthians entra em contato com Flamengo e formaliza opção de compra de Hugo Soza

O Corinthians formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza, um dos destaques da equipe na temporada. O camisa 1 foi emprestado ao Timão pelo Flamengo até final deste ano.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Clube de Regatas do Flamengo, de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo firmado entre os clubes em julho deste ano", informou o Corinthians.

A diretoria do Timão só poderia exercer a opção de compra de Hugo a partir desta quinta-feira, como está previsto em contrato. Recentemente, o Corinthians teve que desembolsar R$ 500 mil para contar com o arqueiro no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã.

O valor da opção de compra de Hugo Souza é de 800 mil euros (cerca de R$ 4,9 milhões). O presidente Augusto Melo disse em algumas entrevistas que esse valor estava reservado para o camisa 1 em definitivo.

Com a camisa do Corinthians, Hugo possui 22 jogos (22 como titular), com oito vitórias, sete empates e sete derrotas.