Corinthians desvalorizou a marca por problemas com bets? Colunistas debatem

O Corinthians desvaloriza sua marca ao acumular problemas com as bets nos seus dois últimos principais patrocínios? No UOL News Esporte desta quinta (10), os colunistas Alicia Klein e Rodrigo Mattos apontaram como as investigações acerca da Vai de Bet e Esportes da Sorte respingam nos demais parceiros comerciais do Timão.

Alicia: Corinthians precisa de parceiros com mais estabilidade

O Corinthians, pelo tamanho que tem, pelo que representa, é a segunda maior torcida do país, inserida no maior mercado financeiro, que é São Paulo, com seu próprio estádio, que precisa pagar, mas tem seu próprio estádio, é um clube que vai sempre atrair a atenção de patrocinadores. É um clube que tem muito a entregar a seus patrocinadores, o problema é conseguir fazer as escolhas certas e muitas vezes abrir mão de alguns valores astronômicos, por mais atraentes que sejam, para se associar a parceiros com mais estabilidade. Estabilidade é tudo que o Corinthians precisa.

Tudo que o Corinthians não precisa é estar associado a empresas que talvez possam ou não pagar aquilo que devem e possam ou não estar associadas a casos de polícia. O Corinthians vive um momento de muita instabilidade e cada vez arruma parceiros mais enrolados. Se tem tanta gente assim atrás, precisa olhar com mais cuidado para parceiros que possam dar mais estabilidade. Uma relação de patrocínio é uma relação de troca, eu me associo a uma empresa e vice-versa, então o Corinthians precisa tomar mais cuidado para não ir parar em páginas policiais e ficar nessa tensão de não saber se vai pagar os seus credores porque não sabe se o dinheiro vai cair na conta. Alicia Klein

Mattos: Problema com bets causa desgaste nos outros patrocínios

Certamente tem outras empresas no ramo das bets interessadas, mas você vai causando um desgaste pro clube em outros segmentos. O segmento de casa de apostas vai ter um momento que vai estourar essa bolha. Vai acabar o patrocínio de casa de apostas? Não, não vai acabar. É um mercado muito forte, passou 4 anos totalmente legalizado sem nenhuma regulação, porque o governo Bolsonaro não fez nada no período dele, deixou esse bundalelê de uma coisa legalizada sem nenhuma regulação, um monte de casa de aposta com sede no exterior explorando jogo aqui no país, que não faz o menor sentido, essa regulação já era pra ter acontecido há muito tempo, ela é tardia. Mas isso causa um problema em outros segmentos.

Imagina os outros patrocinadores do Corinthians. Toda hora a camisa que eu estou colocando dinheiro, uma camisa super valiosa, a primeira ou segunda marca do Brasil em patrocínio, e está toda hora numa notícia sobre polícia com a camisa exposta — claro que não é uma coisa positiva para quem está patrocinando. Patrocínio deveria ser algo de longo prazo, associação de marcar em que os dois ganham. Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra