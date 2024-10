Conheça Leandro Zago, novo técnico do sub-20 do Santos que já superou Carille

Após a demissão de Orlando Ribeiro, o Santos acertou a contratação de Leandro Zago para o comando do time sub-20. O técnico estreou na última segunda-feira, na vitória de 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Zago nasceu em Campinas e tem 43 anos. Ele começou a sua carreira como treinador nas categorias de base do Corinthians. Na sequência, passou por Ferroviária, Ponte Preta, Atlético-MG e Fortaleza.

Pelo clube nordestino, chegou até as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, mas caiu justamente para o Santos.

Leandro Zago também já trabalhou no profissional. A sua primeira experiência foi no Atlético-MG. Foram apenas três jogos, em 2020, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Em 2022, dirigiu o Botafogo-SP. Em 22 compromissos, colecionou nove triunfos, quatro igualdades e nova reveses. Um destes êxitos, aliás, foi contra o Peixe, que era dirigido por Fábio Carille. O comandante alvinegro, porém, não estava no banco, pois estava com covid-19. Quem o representou foi Leandro Silva, mais conhecido como Cuca.

O último time de Zago foi a Portuguesa, em 2023. Foram sete vitórias, três empates e duas derrotas. No Paulistão, a Lusa ficou na última posição do Grupo D. Na campanha, o time perdeu por 4 a 0 para o Santos, que era treinador por Odair Hellmann.

Agora, portanto, Leandro Zago assume o comando do sub-20 do Santos. Os Meninos da Vila estão nas quartas de final do Campeonato Paulista da categoria. O rival é o Ibrachina FC. O jogo de ida será no próximo sábado. A volta será dia 19.