Com vitória sobre o Grêmio, Atlético-MG alcança mais sequência de invencibilidade na Arena MRV

O Atlético-MG venceu o Grêmio por 2 a 1, na última quarta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo alcançou a maior sequência invicta na Arena MRV, com 12 partidas.

O primeiro destes 12 jogos aconteceu no dia 11 de julho, quando o Atlético-MG superou o São Paulo por 2 a 1 no Brasileirão. A última derrota do Galo na Arena MRV foi para o Flamengo, no dia 3 de julho.

Anteriormente, a maior sequência invicta do Galo havia sido de 11 partidas, que aconteceu entre os empates com a Tombense, no dia 14 de fevereiro deste ano, e com o Bahia, dia 2 de junho.

???? FIM DE JOGO: COM DOIS GOLS NA ETAPA INICIAL, GALO VENCE O GRÊMIO NA @ARENAMRV E CONQUISTA MAIS TRÊS PONTOS NO BRASILEIRÃO! ? HULK E DEYVERSON MARCARAM#VamoGalo #CAMxGRE ????- pic.twitter.com/lBF8kEyYKo ? Atlético (@Atletico) October 10, 2024

Inaugurada no fim de agosto de 2023, a Arena MRV já recebeu 38 jogos do Atlético-MG. Foram 24 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas, possuindo um aproveitamento de 71,05%.

O próximo compromisso da equipe mineira na Arena MRV será contra uma pedreira. O Galo enfrenta o River Plate, da Argentina, no dia 22 de outubro, em jogo válido pela ida das semifinais da Copa Libertadores.

Antes do duelo contra os argentinos, o Atlético-MG terá dois compromissos fora de casa. Primeiro contra o Fortaleza, na Arena Castelão, e depois diante do Vasco, em São Januário.