Clima 'desconfortável' na seleção brasileira? Entenda dilema com Dorival

As constantes mudanças de Dorival Jr. na seleção brasileira causa certo incômodo nos jogadores. Hoje (10), contra o Chile, às 21h (de Brasília), o treinador levará a campo mais uma formação diferente, com Igor Jesus titular e Endrick entre os reservas.

Durante o programa De Primeira, os colunistas Paulo Vinicius Coelho, Danilo Lavieri e o repórter Igor Siqueira destacaram que Dorival tem testado ideias diferentes em série, e isso gera um "desconforto" nos atletas. "O Brasil não engrena porque ele muda muito, ou ele muda muito porque o Brasil não engrena?", questionou o repórter do UOL.

Ninguém está confortável com a falta de resultados, mas eles estão pagando um preço pela tentativa incessante do Dorival de mudar o time a cada jogo, a cada situação. Ele não tem conseguido, apesar do período de Copa América, que foi mais longo para treino e aplicação da ideia que ele queira, a ideia na prática não funcionou na Copa América e ele está constantemente testando ideias novas. Agora, meio-campo novo, formação nova, tira o Bruno Guimarães, coloca o Paquetá como volante numa dinâmica diferente, e agora esse ataque com a volta do Raphinha, que não estava na Data Fifa anterior porque estava suspenso em um dos jogos.

O Dorival admite isso, cita isso como argumento, ele entende que situações extremas e difíceis demandam mudanças mais abruptas e frequentes até que o time se encaixe. A dúvida que fica é se ele mudar tanto ajuda ou atrapalha o time para a seleção ficar mais consistente sob seu comando. É essa a situação: ninguém está confortável nem satisfeito e fica nesse ciclo, o Brasil não engrena porque ele muda muito, ou o Brasil muda muito porque não engrena? Fica esse dilema, mas o fato é que as alterações vem acontecendo e o Brasil não tem apresentado resultado e desempenho que a torcida e a própria comissão espera. Igor Siqueira

"Muda muito por ter muito corte"

PVC explicou que os jogadores lesionados também provocam a necessidade de mudança na estratégia do treinador.

Além do ataque sem Vini Jr., o time teve cinco cortes na atual convocação do treinador, que, além do astro do Real Madrid, não pôde contar com o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão e o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

"Ele vai tendo que lidar com as lesões e com as próprias escolhas para ver como vai montar a seleção brasileira", concluiu Igor Siqueira sobre o comentário

PVC comentou também sobre reclamações de torcedores por causa dos jogadores que são escalados e desfalcam os times.

As pessoas precisam começar a entender. Não é mais o Dorival Junior, não é mais a seleção brasileira. A Data-Fifa foi criada para isso. O Flamengo tem sete convocados, e só dois estão na seleção brasileira PVC

